В Рязани прочитали «Письма с фронта»

9 мая в Рязанском МКЦ в честь Дня Победы представили музыкально-литературную композицию «Письма с фронта».

Постановка состояла из проникновенного чтения стихов, танцев и фронтовых песен. Эти песни, звучавшие на передовой и в тылу Великой Отечественной войны, поднимали боевой дух защитников и давали им силы бороться до конца за жизни своих родных и близких, за будущее своей родной страны.

В постановке задействовали 20 артистов, как профессиональных, так и начинающих. Некоторые сцены исполняли учащиеся 58 школы. Они повествуют о том, как собирались и отправлялись посылки на фронт. Ребята своими руками сделали фронтовые письма-треугольники, написали поздравления с Днём Победы и вручили их гостям представления.

Постановка была вдохновлена пьесой Ксении Степанычевой «Дни Победы», написанной по воспоминаниям участников войны. Великолепное исполнение отражает трагизм и глубину этого события. В композиции также прозвучали стихи рязанских поэтов Сергея Есенина, Константина Паскаля, Андрея Крючкова.

«Письма с фронта» не только воссоздали атмосферу военных лет, но также привлекли внимание к важности сохранения и передачи памяти о великом подвиге следующим поколениям. Все присутствующие в МКЦ почувствовали силу и глубину песен и стихов, которые стали символом Великий Победы.