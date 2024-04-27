Суббота, 27 апреля, 2024

В рязанском ЦПКиО высадили семейные клумбы

Автор: 7info7

Опубликовано

Теперь рязанский ЦПКиО украшают клумбы, высаженные семьями. Акция по высадке растений прошла в парке в субботу, 27 апреля.

Инициаторами мероприятия, наполненного теплом и духом семейного единства, стали Рязанская НПК, городская администрация, представители общественных и экологических объединений. Помогали разбивать клумбы рязанские семьи с детьми и воспитанники детского сада №85 «Цветочный город»

Маленькие участники акции вместе со взрослыми высадили растения, которые теперь будут радовать своей красотой гостей ЦПКиО. Даже дождь, который начался во время мероприятия, не испугал присутствующих, а стал лишь необычным аккомпанементом для труда, веселого хоровода, песен и конкурсов. Плохая погода не помешала дружным семьям насладиться опытом совместной работы.

В рязанском ЦПКиО высадили семейные клумбы
В рязанском ЦПКиО высадили семейные клумбы
В рязанском ЦПКиО высадили семейные клумбы
В рязанском ЦПКиО высадили семейные клумбы
В рязанском ЦПКиО высадили семейные клумбы

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