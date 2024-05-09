Рязанский суд отправил под стражу подозреваемых в убийстве Сергея Пинтелина

Советский райсуд отправил под стражу подозреваемых в убийстве жителя Рязанской области Сергея Пинтелина, который бесследно пропал во время охоты 24 февраля этого года.

Такое решение было принято 8 мая. Его обнародовала пресс-служба суда. По версии следствия, Пинтелина застрелили во время охоты. Кроме того, группа подозреваемых участвовали в убийстве лося и нанесли ущерб в 80 тысяч рублей.

Подозреваемым в совершении преступлений грозит срок от 5 лет лишения свободы. До 7 июля их оставили под стражей. Постановление суда пока не вступило в силу, может быть обжаловано.

Напомним, что труп Сергея Пинтелина пока не нашли.