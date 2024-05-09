Четверг, 9 мая, 2024

Рязанский суд отправил под стражу подозреваемых в убийстве Сергея Пинтелина

Автор: 7info7

Опубликовано

Советский райсуд отправил под стражу подозреваемых в убийстве жителя Рязанской области Сергея Пинтелина, который бесследно пропал во время охоты 24 февраля этого года.

Такое решение было принято 8 мая. Его обнародовала пресс-служба суда. По версии следствия, Пинтелина застрелили во время охоты. Кроме того, группа подозреваемых участвовали в убийстве лося и нанесли ущерб в 80 тысяч рублей.

Подозреваемым в совершении преступлений грозит срок от 5 лет лишения свободы. До 7 июля их оставили под стражей. Постановление суда пока не вступило в силу, может быть обжаловано.

Напомним, что труп Сергея Пинтелина пока не нашли.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В День Победы в Рязани на нескольких улицах запретили ездить на самокатах и велосипедах

Актёр Роман Попов, сыгравший Мухича, откровенно рассказал о страшном диагнозе

Погода не помешает проведению Парада Победы в Москве

По подозрению в убийстве Пинтелина суд арестовал замначальника рязанского уголовного розыска

Журналист Такер Карлсон взял интервью у живущей в Москве экс-помощницы Байдена

Важные перемены, счастье и удача: гороскоп на вторую половину 2024 года от Анжелы Перл

В Рязанской области клещи покусали 135 человек

В Рыбновском районе захоронили останки красноармейца, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны

В Рязанском ЗАГСе проанализировали зарегистрированные акты с 1 по 9 мая 1945 года

Появилась информация, что в Рязанской области уменьшится численность шелкопряда

В Рязани затопило дорогу на проезде Шабулина

В ночь на 9 мая в Рязанской области возможны заморозки до -4°С

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В День Победы в Рязани на нескольких улицах запретили ездить на самокатах и велосипедах

Новости Рязани
Также операторы не смогут разместить там самокаты и велосипеды.

Актёр Роман Попов, сыгравший Мухича, откровенно рассказал о страшном диагнозе

Новости мира
Он рассказал о том, как пережил онкологическое заболевание. Операция прошла успешно, и теперь артист продолжает жить полной жизнью

Погода не помешает проведению Парада Победы в Москве

Новости мира
«9 мая — это главный праздник в нашей стране, а погода — это не главное», — отметил Дмитрий Песков.

По подозрению в убийстве Пинтелина суд арестовал замначальника рязанского уголовного розыска

Новости Рязани
Его на два месяца оставили под стражей.

Журналист Такер Карлсон взял интервью у живущей в Москве экс-помощницы Байдена

Новости мира
Интервью было опубликовано на странице Такера Карлсона в соцсети X.