Прокуратура проверила состояние жилого дома в Касимове

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку по информации, размещенной в сети Интернет о неисполнении управляющей компанией обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома в Касимове. Об этом сообщила прокуратура Рязанской области.

Установлено, что в подвале многоквартирного дома 195А по ул. Советской имеются участки застоя воды, подъезды находятся в неудовлетворительном состоянии, изношена электропроводка.

Управляющая компания длительное время не исполняла свои обязательства, игнорируя обращения жителей.

В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой генеральному директору УК внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Вопрос устранения нарушений находится на контроле межрайпрокурора.