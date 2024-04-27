Пожилой мужчина потерял сознание на площади Победы в Рязани

В Рязани на площади Победы потерял сознание пожилой мужчина. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Рязань».

На опубликованном снимке видно, что мужчина лежит на земле рядом с лавочкой. Вокруг находятся люди.

Подробности произошедшего неизвестны.