Пожилой мужчина потерял сознание на площади Победы в Рязани

В Рязани на площади Победы потерял сознание пожилой мужчина. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Рязань».
На опубликованном снимке видно, что мужчина лежит на земле рядом с лавочкой. Вокруг находятся люди.
Подробности произошедшего неизвестны.
В Рязани на площади Победы потерял сознание пожилой мужчина. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Рязань».
На опубликованном снимке видно, что мужчина лежит на земле рядом с лавочкой. Вокруг находятся люди.
Подробности произошедшего неизвестны.
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