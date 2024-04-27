Экономист назвала неожиданную причину отказа в кредите

Многие россияне ошибочно полагают, что отсутствие открытых кредитов и кредитных карт гарантирует одобрение заявки на новый кредит. Однако, как пояснила «АиФ» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова, причина отказа может быть совсем иной, например, овердрафт.
Овердрафт, или возможность карты «уходить в минус», по сути, является кредитом и влияет на кредитную историю так же, как и любой другой заем, — подчеркнула эксперт.
Информация об использовании овердрафта попадает в бюро кредитных историй с момента первого заимствования средств банка. При своевременном погашении задолженности в кредитную историю заносится информация о надлежащем исполнении обязательств.
Чтобы повысить шансы на одобрение кредита, перед обращением в банк за новым займом закройте счет с овердрафтом, если такая возможность предусмотрена.