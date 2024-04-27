Специалисты Рязанской БСМП освоили передовые методы лечения грыж живота

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи в Рязани освоили современный и эффективный метод лечения грыж передней брюшной стенки — eTep технологию (эндоскопическую герниопластику). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава рязанской области.
Преимущество данной методики в том, что она производится через небольшой прокол, причем без входа в брюшную полость — работа ведется непосредственно в слоях передней брюшной стенки. Благодаря тому, что во время операции нет контакта с внутренними органами, после операции не развивается спаечный процесс, нет риска повредить внутренние органы.
Также большим плюсом является то, что в ходе одного вмешательства есть возможность прооперировать сразу несколько грыж, причем различных локализаций — до 4-5.
При помощи данной методики (eTep, eTepRS, eTep Tar) можно лечить паховые, бедренные грыжи, грыжи передней брюшной стенки (срединные, боковые грыжи) и послеоперационные.
Операции проводятся в рамках полиса ОМС, то есть никаких дополнительных оплат от пациентов не потребуется.
Предварительную консультацию по операциям эндоскопической герниопластики проводит врач-хирург высшей квалификационной категории Руслан Ахмедханов (тел. для консультаций 8-915-597-46-06).