Специалисты Рязанской БСМП освоили передовые методы лечения грыж живота

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи в Рязани освоили современный и эффективный метод лечения грыж передней брюшной стенки — eTep технологию (эндоскопическую герниопластику). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава рязанской области.

Преимущество данной методики в том, что она производится через небольшой прокол, причем без входа в брюшную полость — работа ведется непосредственно в слоях передней брюшной стенки. Благодаря тому, что во время операции нет контакта с внутренними органами, после операции не развивается спаечный процесс, нет риска повредить внутренние органы.

Также большим плюсом является то, что в ходе одного вмешательства есть возможность прооперировать сразу несколько грыж, причем различных локализаций — до 4-5.

При помощи данной методики (eTep, eTepRS, eTep Tar) можно лечить паховые, бедренные грыжи, грыжи передней брюшной стенки (срединные, боковые грыжи) и послеоперационные.

— Хирурги отделения малоинвазивной хирургии БСМП Шамиль Ахмедов и Руслан Ахмедханов прошли обучение по эндоскопической герниопластике у лучших герниологов страны в Воскресенской районной больнице и в ГКБ им. С. С. Юдина (г.Москва). В настоящее время наши специалисты такие операции уже отработали, и они стали доступны для пациентов больницы, — отметил главврач Сергей Тарасенко.

Операции проводятся в рамках полиса ОМС, то есть никаких дополнительных оплат от пациентов не потребуется.

Предварительную консультацию по операциям эндоскопической герниопластики проводит врач-хирург высшей квалификационной категории Руслан Ахмедханов (тел. для консультаций 8-915-597-46-06).