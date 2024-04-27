В музее на станции Ряжск прошла патриотическая акция к 79-летию Победы

В преддверии 79 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне в музее на станции Ряжск-1 прошла патриотическая акция «Моей семьи война коснулась». В ней приняли участие железнодорожники и ветераны Ряжского узла, а также учащиеся 7-9 –х классов школы № 4 г. Ряжск. Школьники принесли портреты своих родственников — участников Великой Отечественной и рассказали о вкладе своих родных в Победу. Кроме того, учащиеся выступили с концертной программой, номера которой посвятили теме защиты Родины.

В завершении мероприятия железнодорожники провели для школьников тематическую экскурсию по музею. Один из разделов экспозиции знакомит с работой Ряжского железнодорожного узла в 1941–1945 годах. В начале войны станция находилась в прифронтовой зоне, через нее проходили воинские эшелоны в направлении трех фронтов — Воронежского, Степного и Сталинградского.

В военные годы на Ряжском узле трудилось около шести тысяч железнодорожников.

В 2020 году к 75-летию Победы над фашистской Германией на привокзальной площади станции Ряжск-1 в качестве исторического экспоната был установлен паровоз серии Л.