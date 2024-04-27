Суббота, 27 апреля, 2024

Бастрыкин поручил доложить о ситуации в Касимове

Автор: 7info

Опубликовано

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Рязанской области. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

В социальных медиа опубликованы сведения о ненадлежащем обслуживании управляющей компанией многоквартирного жилого дома в городе Касимове Рязанской области, в результате чего в здании постоянно протекает крыша, затоплены подвальные помещения, электропроводка изношена.

Следственными органами следственного управления СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ по Рязанской области Медведкову А.А. доложить о ходе проверки и мерах, принимаемых для восстановления нарушенных прав граждан.

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