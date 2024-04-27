Рязанские полицейские изъяли 46 литров нелегального алкоголя

Сотрудники УМВД России по Рязанской области совместно с районными отделами полиции провели рейды по торговым точкам региона. В ходе проверок были выявлены и пресечены нарушения правил реализации алкогольной продукции в нескольких магазинах.

В Рязани: на улице Островского, на улице Новосёлов.

В Рязанской области: в селе Заборье Рязанского района, в городе Рыбное, в селе Красный Угол Сапожковского района.

Из незаконного оборота изъяли 46 литров алкогольной продукции.

По фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 14.16 (Нарушение правил продажи алкогольной продукции) и 14.17 (Оборот алкогольной продукции без лицензии) КоАП РФ. Должностным лицам грозит штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей.