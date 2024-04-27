В Рязани на М-5 «Урал» столкнулись три автомобиля, один человек пострадал

27 апреля в Рязани на 196 километре трассы М-5 «Урал» произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительной информации, грузовик FAW, которым управлял 44-летний житель Чучковского района, столкнулся с Hyundai под управлением 38-летней рязанки, а затем с Lexus, за рулем которого находился 41-летний житель Рязани.

В результате происшествия водитель Hyundai получила травмы, женщине оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.