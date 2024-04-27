В Рязанской области пройдут занятия проекта «Урок цифры»

В Рязанской области с 6 по 31 мая пройдут занятия Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме: «Технологии в интернет-торговле».

«Урок цифры» — это ежегодная Всероссийская образовательная акция, которая проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Организаторами выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями ИТ-сферы.

Проект для учащихся 1-11 классов направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Цель урока — сформировать представление обучающихся о технологиях, применяемых в электронной коммерции, познакомить учащихся с профессиями аналитика, программиста и тестировщика.

«Урок цифры» состоит из двух блоков: обучающего видеоролика и 3 тренажеров для школьников разных возрастов, с помощью которых можно будет закрепить приобретенные знания. Образовательный проект традиционно пройдет в смешанном формате. Педагоги получат все необходимые методические рекомендации, презентации для проведения занятий в дистанционном и очном форматах. Подробности о Всероссийском проекте «Урок цифры» размещены на официальном сайте урокцифры.рф.