В Зеленограде «Газель» без водителя сбила девушку-пешехода

Рано утром около одного из домов на Яблоневой аллее в Зеленограде водитель автомобиля «Газель» оставил ключи в замке зажигания транспортного средства и не закрыл его.

По предварительной информации, у машины в компании молодых людей находились две девушки, одна из которых завела двигатель, в результате автомобиль начал движение и сбил пешехода.

На видео видно, что виновница ДТП выпрыгнула из кабины после начала движения.

Девушка-пешеход 1995 г. р. была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Москвы.

Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения.