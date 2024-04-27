Суббота, 27 апреля, 2024

В Зеленограде «Газель» без водителя сбила девушку-пешехода

Автор: 7info

Опубликовано

Рано утром около одного из домов на Яблоневой аллее в Зеленограде водитель автомобиля «Газель» оставил ключи в замке зажигания транспортного средства и не закрыл его.

По предварительной информации, у машины в компании молодых людей находились две девушки, одна из которых завела двигатель, в результате автомобиль начал движение и сбил пешехода.

На видео видно, что виновница ДТП выпрыгнула из кабины после начала движения.

Девушка-пешеход 1995 г. р. была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Москвы.

Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Пожилой мужчина потерял сознание на площади Победы в Рязани

Специалисты Рязанской БСМП освоили передовые методы лечения грыж живота

Прокуратура проверила состояние жилого дома в Касимове

В Рязани прошло первое заседание Совета по взаимодействию с «Движением первых»

В Рязанской области пройдут занятия проекта «Урок цифры»

Рязанские полицейские изъяли 46 литров нелегального алкоголя

Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе

Рязанская ОКБ приобретет девять наименований нового оборудования

В рязанском ЦПКиО высадили семейные клумбы

В музее на станции Ряжск прошла патриотическая акция к 79-летию Победы

«Вне родины нет искусства…»

В Рыбновском районе отключили газ трём абонентам, задолжавшим 300 тысяч

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Пожилой мужчина потерял сознание на площади Победы в Рязани

Новости Рязани
На опубликованном снимке видно, что мужчина лежит на земле рядом с лавочкой. Вокруг находятся люди.

Специалисты Рязанской БСМП освоили передовые методы лечения грыж живота

Медицина
Преимущество данной методики в том, что она производится через небольшой прокол, причем без входа в брюшную полость

Прокуратура проверила состояние жилого дома в Касимове

Новости Касимова
Управляющая компания длительное время не исполняла свои обязательства, игнорируя обращения жителей.

В Рязани прошло первое заседание Совета по взаимодействию с «Движением первых»

Новости Рязани
Участники обсудили проекты Движения первых, которые успешно реализуются в образовательных учреждениях Рязани, рассказали о новых мероприятиях и акциях

В Рязанской области пройдут занятия проекта «Урок цифры»

Новости Рязани
«Урок цифры» — это ежегодная Всероссийская образовательная акция, которая проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика».