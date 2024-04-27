Суббота, 27 апреля, 2024

В Рязани прошло первое заседание Совета по взаимодействию с «Движением первых»

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького прошло первое заседание Совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых». Заместитель главы администрации Лариса Крохалева и начальник управления образования Татьяна Сарычева встретились с председателями первичных отделений Движения первых в Рязани.

«Для молодого подрастающего поколения важно быть в обществе, состоять в организации, которая бы вела по жизни. Молодежи важно уметь адаптироваться, строить коммуникации, этому помогает Движение первых. В нем каждый сможет найти себя и свою дорогу, познать себя и окружающий мир», — отметила Лариса Крохалева.

Участники обсудили проекты Движения первых, которые успешно реализуются в образовательных учреждениях Рязани, рассказали о новых мероприятиях и акциях, на которые нужно обратить особое внимание. На все вопросы, которые поднимались на совещании, сразу нашлись ответы.

В ходе общего обсуждения были придуманы идеи по взаимодействию различных образовательных учреждений, были предложены решения сложных ситуаций.

В Рязани прошло первое заседание Совета по взаимодействию с «Движением первых»

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