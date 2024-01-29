Военный госпиталь в Рязани находится в высокой степени готовности

Строительство нового военного госпиталя в Рязани находится в высокой степени готовности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

Военные госпитали строятся также в Брянске, Южно-Сахалинске, Курске, Белгороде, Махачкале, Севастополе, Мирном и Владикавказе.

Напомним, медицинский центр в Дашково-Песочне на 150 мест будет включать в себя лечебно-диагностический корпус, административно-поликлинический блок, палатный модуль на 120 коек и инфекционный корпус на 30 мест. Здание планировали полностью построить к ноябрю 2023 года.