Понедельник, 29 января, 2024
На главнуюНовости РязаниНовости медицины

Военный госпиталь в Рязани находится в высокой степени готовности

7info 2
spot_img

Строительство нового военного госпиталя в Рязани находится в высокой степени готовности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

Военные госпитали строятся также в Брянске, Южно-Сахалинске, Курске, Белгороде, Махачкале, Севастополе, Мирном и Владикавказе.

Напомним, медицинский центр в Дашково-Песочне на 150 мест будет включать в себя лечебно-диагностический корпус, административно-поликлинический блок, палатный модуль на 120 коек и инфекционный корпус на 30 мест. Здание планировали полностью построить к ноябрю 2023 года.

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах