Среда, 29 марта, 2023
Татьяна Проводина

Военный госпиталь в Рязани планируется сдать до ноября 2023 года

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Источник: Военно-строительная компания

Госпиталь в Рязани строят в круглосуточном режиме. Об этом сообщает Военно-строительная компания.

Работы должны завершиться в максимально сжатые сроки. Современный медицинский комплекс планируется сдать под ключ до ноября текущего года.

На стройплощадке в Дашково-Песочне работают 24 единицы техники и 275 человек. В настоящее время военстроевцы занимаются фундаментами будущих корпусов: идёт подготовка оснований и монтаж арматурных каркасов. Также строители делают опалубку под колонны первого этажа и плиты перекрытий техподполья.

Новый медицинский центр на 150 мест включает лечебно-диагностический корпус, административно-поликлинический блок, палатный модуль на 120 коек и инфекционный корпус на 30 мест. Кроме того, предусмотрены вспомогательные помещения. Комплекс будет оснащён самыми передовым медицинским оборудованием.

В поликлинике, стационаре, лаборатории и отделениях пациенты будут получать высокотехнологичную помощь.

Военный госпиталь в Рязани планируется сдать до ноября 2023 года
Военный госпиталь в Рязани планируется сдать до ноября 2023 года
Военный госпиталь в Рязани планируется сдать до ноября 2023 года

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