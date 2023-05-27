В Уфе рыбаки отказались спасать подростка, парень утонул

В Башкирии утонул подросток, по словам его друзей, находившиеся рядом рыбаки отказались помогать. Подробности ЧП сообщило управление гражданской защиты Уфы.

Сообщение о происшествии на 3-м Сипайловском карьере поступило в 13.30 26 мая. На место отправили катер со спасателями с ближайшей водно-спасательной станции.

К моменту прибытия спасателей, на поверхности водоёма никого не было. Друзья парня 2007 года рождения сообщили, что он начал тонуть на глубине. Подростки стали звать рыбаков, находившихся в лодке в 30 метрах, мужчины в помощи ребятам отказали.

Труп парня подняли водолазы с глубины 3 метра. Молодой человек утонул в 25 метрах от берега.