Суббота, 27 мая, 2023
На главнуюНовости мира

В Уфе рыбаки отказались спасать подростка, парень утонул

7info
Фото: https://t.me/ugz_ufa

В Башкирии утонул подросток, по словам его друзей, находившиеся рядом рыбаки отказались помогать. Подробности ЧП сообщило управление гражданской защиты Уфы.

Сообщение о происшествии на 3-м Сипайловском карьере поступило в 13.30 26 мая. На место отправили катер со спасателями с ближайшей водно-спасательной станции.

К моменту прибытия спасателей, на поверхности водоёма никого не было. Друзья парня 2007 года рождения сообщили, что он начал тонуть на глубине. Подростки стали звать рыбаков, находившихся в лодке в 30 метрах, мужчины в помощи ребятам отказали.

Труп парня подняли водолазы с глубины 3 метра. Молодой человек утонул в 25 метрах от берега.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Следком проводит проверку после смерти рязанки на улице Зубковой

ЧП произошло в пятницу, 26 мая. 37-летняя рязанка погибла при падении с 9-го этажа дома № 16 корпус 1.

Антихрист предложит мир, но цена будет высока: финский провидец описал ход мирового конфликта

Антихрист придёт из США, убеждён провидец. И всё происходящее в итоге приведёт к огромному краху...

Несовершеннолетний водитель Lada Granta улетел в кювет в Спасском районе

Авария случилась рано утром 26 мая на автодороге от трассы М5 «Урал» до поселка Студенец.

Природоохранный прокурор рассказал, что загрязнения воздуха в Рязани в постоянном режиме не фиксируются

Межрайонный природоохранный прокурор Вячеслав Шерстнев провёл брифинг для рязанских журналистов.

Неизвестный открыл огонь на заправке рядом с трассой Хабаровск — Владивосток

Сделав выстрелы, неизвестный ушёл в лесополосу. Его мотивы, оружие, из которого велась стрельба, выясняются.

Более 29 тысяч жителей Рязани приняли участие в праймериз «Единой России»

До 28 мая каждый желающий рязанец, старше 18 лет и прописанный на территории областного центра, сможет проголосовать за своего кандидата

Метеопредупреждение объявили в Рязанской области из-за тумана

В ночь с 26 на 27 мая и утром на территории региона местами ожидается туман с видимостью от 200 до 800 метров.

Уголовное дело о нецелевом расходовании средств возбудили после проверки Клепиковской больницы

Во время проверки выяснилось, что главврач клиники потратил 2,3 миллиона рублей не по целевому назначению.

Детская академия футбола «Спартак» в Рязани открывает летний набор

Юных рязанцев 2018–2019 годов рождения приглашают на бесплатное пробное занятие.

Скопление полицейских заметили в центре Рязани вечером 26 мая

Вечером в пятницу, 26 мая, в центре Рязани заметили несколько групп полиции. Фото правоохранителей прислал очевидец. Сотрудники полиции дежурят на Почтовой, в районе площади Ленина, у ТРЦ "Малина". Официальная информация уточняется.

Судьба разведчика

28 мая отмечается день пограничника. А первым, кто в России предложил создать пограничные войска, был наш земляк, рязанец Михаил Венюков. 

Пьяный мужчина выпал из окна на улице Новосёлов в Рязани

Инцидент случился 26 мая в 17.40 в доме № 54 корпус 1. Пострадавшего забрала скорая помощь.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации