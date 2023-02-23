Четверг, 23 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанском районе 22 февраля произошло два пожара

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Пожарные подразделения вечером в среду, 22 февраля, тушили два возгорания в Рязанском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Первый сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 17:43. По предварительным данным, в Агро-Пустыни огонь повредил нежилое здание на площади около 300 квадратных метров. На тушении работали подразделения из Рязани и Полян в составе 6 единиц техники и 30 человек. В 18:17 пожар был локализован, а в 19:05 было ликвидировано открытое горение.

Второе сообщение о возгорании поступило в 19:57 – в Деулино загорелся жилой дом. В тушении участвовали пожарные подразделения из Рязани и Солотчи в составе 3 единиц техники и 14 человек.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации