В Рязанском районе 22 февраля произошло два пожара

Пожарные подразделения вечером в среду, 22 февраля, тушили два возгорания в Рязанском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Первый сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 17:43. По предварительным данным, в Агро-Пустыни огонь повредил нежилое здание на площади около 300 квадратных метров. На тушении работали подразделения из Рязани и Полян в составе 6 единиц техники и 30 человек. В 18:17 пожар был локализован, а в 19:05 было ликвидировано открытое горение.

Второе сообщение о возгорании поступило в 19:57 – в Деулино загорелся жилой дом. В тушении участвовали пожарные подразделения из Рязани и Солотчи в составе 3 единиц техники и 14 человек.

По предварительным данным, никто не пострадал.