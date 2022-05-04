В Рязани задержали рецидивиста, укравшего у пенсионеров награды времён ВОВ

В Рязани полицейские задержали 49-летнего ранее судимого мужчину, который подозревается в краже ювелирных украшений и наград времён Великой Отечественной войны из квартиры пенсионеров, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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Заявитель рассказал, что встретил мужчину на улице. Тот пожаловался, что остался без крова. Пожилой человек пригласил его к себе в квартиру.

Злоумышленник, обнаружив в квартире пенсионеров украшения и награды, решил их похитить. Ювелирные изделия мужчина продал, награды времён ВОВ спрятал рядом с жилищем пенсионеров, так как не знал, где можно сбыть орден и медали.

«Орден и медали достались пенсионерам от родственников – ветеранов Великой Отечественной войны. Ценности хранились в серванте за стеклянной дверцей», — уточнили в полиции.

Вскоре рязанца удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит лишение свободы до 5 лет.