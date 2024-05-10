В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО

Вечером 9 мая на площади Победы в Рязани торжественно встретили десантников, принимавших участие в Параде Победы в Москве.
По Красной площади под командованием гвардии полковника Сергея Молочникова прошли курсанты и офицеры десантного училища. Среди них — более 70 участников боевых действий.
Губернатор Павел Малков вручил бойцам СВО государственные награды. Участники спецоперации награждены Орденом Мужества, Георгиевским Крестом, медалью «За Отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
Участники Парада прошли строем перед рязанцами и вместе с горожанами исполнили песню «День Победы».