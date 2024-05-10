Пятница, 10 мая, 2024

В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО

Автор: 7info

Опубликовано

Вечером 9 мая на площади Победы в Рязани торжественно встретили десантников, принимавших участие в Параде Победы в Москве.

По Красной площади под командованием гвардии полковника Сергея Молочникова прошли курсанты и офицеры десантного училища. Среди них — более 70 участников боевых действий.

Губернатор Павел Малков вручил бойцам СВО государственные награды. Участники спецоперации награждены Орденом Мужества, Георгиевским Крестом, медалью «За Отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

— Десантники — элита российской армии, её надёжная опора, — отметил Павел Малков.

В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО
В Рязани встретили десантников и вручили награды бойцам СВО

Участники Парада прошли строем перед рязанцами и вместе с горожанами исполнили песню «День Победы».

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