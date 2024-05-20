В Рязани капитально отремонтируют 12 участков дорог

В Рязани отремонтируют 12 участков дорог. Об этом мэр города Виталий Артемов написал в своем Telegram-канале.

В Московском районе капремонт затронет улицы Крупской, Энгельса, дублер улицы Костычева, Центральную и 1-й Почтовый проезд в Дягилево, участок дороги от проезда Шабулина до улицы 1-й Красной, проезд Шабулина от дома №8А до дома №10.

В Железнодорожном районе отремонтируют улицы Щорса, Пушкина на участке от улицы Ленинского Комсомола до улицы Семашко, Татарскую на участке от улицы Дзержинского до дома №93.

В Советском районе ремонт пройдет на участке дороги по 5-му району в поселке Борки от 4-го до 9-го района. В Октябрьском — на улице Загородной на участке от Восточной окружной дороги до дома №3.

На лице Маяковского на Липецком мосту также отремонтируют дорогу.

Сообщается, все работы планируют завершить до конца октября.

В следующем году планируется ремонт на улице Зубковой. А в ближайшее время, по словам мэра, будет подготовлен тендер на разработку проекта на строительство двух тяговых подстанций и продление троллейбусной контактной сети до разворотного круга у дома №60 на улице Новосёлов.