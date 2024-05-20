Понедельник, 20 мая, 2024

Две семьи из Рязанской области победили в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Автор: 7info

Опубликовано

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Региональное министерство труда и социальной защиты населения сообщает о том, что по итогам самого масштабного окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», победителями стали 74 команды из регионов ЦФО, в том числе две из Рязанской области.

Конкурс «Это у нас семейное» проходит по инициативе Президента РФ В.В. Путина и посвящен Году семьи. Полуфиналы организованы во всех федеральных округах, в ЦФО он стал самым масштабным. В нем приняли участие 417 семейных команд, которые в течение двух дней выполнили интеллектуальные, спортивные, творческие задания. В финал вышли 74 семьи, две из которых из Рязанской области.

В ходе церемонии награждения полуфиналистов приветствовал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. Он подчеркнул, что конкурс призван подчеркнуть индивидуальность каждой российской семьи и мотивировать к продолжению изучения своего рода, сохранению исторической памяти народа и семейных ценностей.

Для участников была организована образовательная программа, встреча с вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России, четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым. Семейные команды выступили со своими творческими номерами. В рамках полуфинала работал стенд сообщества Движения Первых «Родные-Любимые», на котором проходила защита проектов и мастер-классы.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля. Рязанскую область представят две команды. Казанцевы-Степановы живут в Рязани, увлекаются спортом и путешествиями. Многодетная семья Поляковых-Соляковых из Ряжского района активно занимается просветительской и волонтерской деятельностью, является неоднократным победителем Всероссийских конкурсов хоровых и вокальных коллективов.Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия. Более подробная информация представлена на официальном сайте проекта: family.rsv.ru.

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