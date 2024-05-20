Понедельник, 20 мая, 2024

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о роли женщины в православной Церкви

Автор: 7info

Опубликовано

В очередном выпуске рубрики «Слово Архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о значимой роли женщин в жизни Церкви.

Митрополит поясняет, что суждение о том, что роль женщины в жизни православной церкви ограничена, стоит считать поверхностным.

«Какова главная заповедь, которую дал Господь, прощаясь со своими учениками?, — говорит митрополит Марк. — В Евангелие от Матфея мы читаем: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Т.е. главная заповедь Христа апостолам, главное наставление им – научите все народы. И кто же учит? Если спросить любого педагога, какой возраст у ребенка является самым восприимчивым для передачи знаний, то любой человек скажет, что самыми плодотворными годами для научения являются ранние годы».

Митрополит подчеркнул, что, как правило, в этот период рядом с ребенком находится мама, бабушка, которые могут рассказать ребенку о Боге, Церкви, святых, таинствах.

«Поэтому женщина в Церкви несет очень важное служение. Если она понимает и осознает свое место, она всеивает самое главное: семена живой веры в душу ребенка. И за нее это сделать не сможет никто другой» — сказал митрополит Марк.

Слово Архипастыря: Женщины в ЦерквиСлово Архипастыря: Женщины в Церкви

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