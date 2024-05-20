Пенсионеров ждет повышение выплат 1 июня: подробности

С 1 июня 2024 года около 4,5 млн пенсионеров в России получат существенные надбавки к своим пенсиям. Об этом сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, фиксированная выплата будет удвоена. Это означает повышение на 8 134,9 рубля.

Люди с инвалидностью I группы, получившие статус в мае 2024 года, также получат выплату, превышающую 8 тысяч рублей.

Помимо этого, будет проведена индексация пенсий для работающих пенсионеров, которые недавно уволились.

При расчете социальных выплат не будут учитываться доходы несовершеннолетних детей, обучающихся в образовательных учреждениях, в течение 6 месяцев.

В некоторых регионах льготный проезд будет распространяться на пригородные поезда, что облегчит пенсионерам-садоводам поездки на дачу. Но льготы будут действовать не везде.