Понедельник, 20 мая, 2024

Мармакс: льготные программы занимают 100% сделок с ипотекой

Автор: 7info

Опубликовано

В связи с высокими ставками по базовой ипотеке уже долгий период драйвером спроса остаются льготные ипотечные продукты. В девелоперской компании «Мармакс» заявили, что льготные программы занимают 100% состава ипотечных сделок, а также рассказали о причинах приобретать недвижимость именно сейчас.

Учитывая, что с 1 июля прекращается срок действия льготной ипотеки с господдержкой, а также корректируются условия семейной ипотеки, специалисты рекомендуют не откладывать вопрос покупки недвижимости.

Во-первых, завершение льготных программ исключит возможность приобретения новостройки по привлекательным ставкам. Во-вторых, ликвидное и интересное предложение активно вымывается, что сокращает выбор для покупателей, желающих улучшить свои жилищные условия. В-третьих – девелоперы в преддверии закрытия льготных продуктов анонсируют выгодные акции, распространяющиеся на определенный пул лотов: среди предложений можно увидеть ипотеку без первоначального взноса, а также скидки до 20% или 2,5 млн рублей.

«Любопытно, что в рамках льготных программ клиенты интересуются максимально вариативной линейкой объектов. Наибольшей востребованностью пользуются однокомнатные квартиры, приобретаемые в качестве инвестиций или первого жилья, а также двухкомнатные лоты средней и большой площади – для постоянного проживания. Трехкомнатные берут не часто – в основном в качестве второго объекта недвижимости», – прокомментировала Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

Покупатели, которые не могут претендовать на льготные программы, выбирают выгодные программы рассрочки, ожидая снижения ключевой ставки, чтобы в дальнейшем оформить ипотеку.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

Мармакс: льготные программы занимают 100% сделок с ипотекой
Мармакс: льготные программы занимают 100% сделок с ипотекой

Реклама: ООО «СЗ «Возрождение», ИНН: 6234187450

erid: 2VtzquiSvKk

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Мигрант зарезал молодую девушку на остановке в Москве

В Кинешме нашли изъеденный собаками труп мужчины

На мужчину завели дело за секс с семиклассницей из Вязников

Рязанцы вновь могут встретить понедельники приятными бонусами от Tele2

Пенсионеров ждет повышение выплат 1 июня: подробности

В Рязани капитально отремонтируют 12 участков дорог

Рязанскую учебно-производственную площадку назвали одной из лучших в стране

Эзотерик предупредила, что Путина ждёт непростое время

Две семьи из Рязанской области победили в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о роли женщины в православной Церкви

В Рязани прошел легкоатлетический полумарафон «Рязанский кремль»

Стало известно, что происходит в Иране после гибели президента

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Мигрант зарезал молодую девушку на остановке в Москве

Новости мира
В Гольяново мигрант напал на 22-летнюю москвичку с ножом...

В Кинешме нашли изъеденный собаками труп мужчины

Новости мира
В котельной бывшего «Лесозавода» в Кинешме обнаружили сильно деформированный...

На мужчину завели дело за секс с семиклассницей из Вязников

Новости мира
Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в...

Рязанцы вновь могут встретить понедельники приятными бонусами от Tele2

Новости Рязани
Tele2 поддерживает образ жизни клиентов, формируя предложения под их запросы.

Пенсионеров ждет повышение выплат 1 июня: подробности

Новости мира
Для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, фиксированная выплата будет удвоена. Это означает повышение на 8 134,9 рубля.