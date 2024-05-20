Эзотерик и парапсихолог Мирослава Буш в интервью изданию «Московский комсомолец» обратила внимание: президента РФ Владимира Путина могут ждать непростые времена. Когда они наступят и с чем будут связаны?
Буш уверена, что уже к концу осени Россия победно завершит специальную военную операцию на Украине. Завершение СВО совпадёт с завершением Года Дракона, который собой закончит очередной двенадцатилетний цикл. Таким образом, закончится очередная эпоха, будет поставлена точка в прежнем этапе мироздания, и человечество шагнёт на новую ступень. Конечно, победу Россияне воспримут радостно, будет наблюдаться высокий эмоциональный подъём в обществе. Но вот для президента Путина этот период окажется достаточно непростым:
Ранее популярный экстрасенс и таролог Кристина Ольховая прокомментировала решение Владимира Путина назначить Андрея Белоусова новым министром обороны РФ. По словам эзотерика, это поможет нашей стране занять новые лидерские позиции, более значимые, чем были до этого. Это будет возможно благодаря новым методам управления и принятию правильных решений, даже не на уровне нашей страны, а в глобальном масштабе. Провидица также отметила, что такое назначение связано с политикой Путина. Глава государства хочет действовать в рамках честных и справедливых решений. А ещё назначение Белоусова должно снять часть напряжения.