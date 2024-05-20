Понедельник, 20 мая, 2024

Эзотерик предупредила, что Путина ждёт непростое время

Автор: 7info7

Опубликовано

Эзотерик и парапсихолог Мирослава Буш в интервью изданию «Московский комсомолец» обратила внимание: президента РФ Владимира Путина могут ждать непростые времена. Когда они наступят и с чем будут связаны?

Буш уверена, что уже к концу осени Россия победно завершит специальную военную операцию на Украине. Завершение СВО совпадёт с завершением Года Дракона, который собой закончит очередной двенадцатилетний цикл. Таким образом, закончится очередная эпоха, будет поставлена точка в прежнем этапе мироздания, и человечество шагнёт на новую ступень. Конечно, победу Россияне воспримут радостно, будет наблюдаться высокий эмоциональный подъём в обществе. Но вот для президента Путина этот период окажется достаточно непростым:

— Быть может, многим покажется, что самое сложное время для нашего президента – сейчас, так как идёт спецоперация, мы должны укреплять нашу экономику в условиях санкций Запада, но, на самом деле, самое сложное время наступит после победы. Потому что сейчас глава государства максимально собран, сосредоточен, все его внутренние ресурсы сконцентрированы на том, чтобы победить, сделать нашу страну лучше, мощнее. И пока человек решает стоящие перед ним задачи, когда на нём лежит эта огромная ответственность, он максимально собран, он не замечает усталости. А когда борьба закончится, наступит сложное в психологическом плане время – после короткого периода ликования, осознания того, что добился поставленных целей, может прийти ощущение некоторой усталости, захочется «выдохнуть», — говорит экстрасенс.

Ранее популярный экстрасенс и таролог Кристина Ольховая прокомментировала решение Владимира Путина назначить Андрея Белоусова новым министром обороны РФ. По словам эзотерика, это поможет нашей стране занять новые лидерские позиции, более значимые, чем были до этого. Это будет возможно благодаря новым методам управления и принятию правильных решений, даже не на уровне нашей страны, а в глобальном масштабе. Провидица также отметила, что такое назначение связано с политикой Путина. Глава государства хочет действовать в рамках честных и справедливых решений. А ещё назначение Белоусова должно снять часть напряжения.

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