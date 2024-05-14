Вторник, 14 мая, 2024

Назначение Белоусова приблизит Россию к победе, считает экстрасенс

Автор: 7info

Опубликовано

Андрей Белоусов, фото: правительство РФ

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина назначить Андрея Белоусова новым министром обороны запустит новые процессы и взаимодействия. Это приведёт к появлению партнёрских связей, которых ранее не было.

После такой кадровой перестановки Россию ждут большие успехи и победы. Так считает экстрасенс, таролог Кристина Ольховая. Она поделилась своим мнением с Life.ru.

По словам эксперта, это поможет нашей стране занять новые лидерские позиции, более значимые, чем были до этого. Это будет возможно благодаря новым методам управления и принятию правильных решений, даже не на уровне нашей страны, а в глобальном масштабе.

Эксперт также отметила, что такое назначение связано с политикой Путина. Глава государства хочет действовать в рамках честных и справедливых решений.

«Принятие этого решения, как и решения о проведении выборов в разгар специальной военной операции, потребовало от Путина определённой храбрости и силы, и он не боится демонстрировать их миру», — добавила Ольховая.

Назначение Белоусова должно снять часть напряжения.

Экстрасенс подчеркнула, что Белоусов дипломатичнее своего предшественника Сергея Шойгу. Он сможет добиться важных целей при помощи справедливых поступков и достижения новых договорённостей. По мнению экстрасенса, путь к победе для России стал сейчас намного короче, чем был. Все процессы и события начнут происходить быстрее, а условия для тех, кто участвует в спецоперации, в том числе экономические, изменятся в лучшую сторону.

Ольховая также обратила внимание на месяц, когда были приняты кадровые решения.

«Май, как пятый по счёту месяц, несёт в себе энергию объединения и общения через установление связей ученик — учитель, маленькое — большое. И принятие решений в контексте таких связей говорит о возможности нам, как стране и как обществу, стать чем-то большим», — рассказала собеседница Life.ru.

Ещё один важный аспект. 9 мая в России отмечают День Победы. Этот праздник несёт в себе заряд силы и веры в различные союзы.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Появилось видео с места ДТП с пострадавшими на площади Ленина в Рязани

Эндокринолог назвала причину вечно грязной головы

Эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода

Три человека пострадали в ДТП в центре Рязани

Стоматолог предупредила о смертельной опасности зубных болезней

В России введут новую систему оплаты труда бюджетников

Земля пережила одну из сильнейших за всю историю наблюдений магнитных бурь

В девяти районах Рязанской области отключат эфирное ТВ

Подростки на мотоцикле пострадали в ДТП в центре Рязани

В Белгороде при атаке ВСУ серьёзно ранена женщина, повреждена школа

Эксперты пояснили, как новый министр обороны РФ повлияет на СВО

В Спас-Клепиках сбили 13-летнюю девочку

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Появилось видео с места ДТП с пострадавшими на площади Ленина в Рязани

Новости Рязани
По предварительным данным, травмы получили три женщины. Двоих доставили в БСМП, одна от госпитализации отказалась.

Эндокринолог назвала причину вечно грязной головы

Новости мира
Людям, у которых волосы быстро становятся сальными, их приходится мыть ежедневно, медик рекомендует рассмотреть возможность пересмотреть свой рацион.

Эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода

Новости мира
По его мнению, для этого необходимо создать буферную зону.

Три человека пострадали в ДТП в центре Рязани

Новости Рязани
По данным источника, столкновение двух легковушек произошло поздно вечером 13 мая.

Стоматолог предупредила о смертельной опасности зубных болезней

Новости мира
Например, если не лечить кариес, то может развиться пульпит или периодонтит — воспаление нерва зуба и окружающих его тканей.