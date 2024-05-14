Назначение Белоусова приблизит Россию к победе, считает экстрасенс

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина назначить Андрея Белоусова новым министром обороны запустит новые процессы и взаимодействия. Это приведёт к появлению партнёрских связей, которых ранее не было.

После такой кадровой перестановки Россию ждут большие успехи и победы. Так считает экстрасенс, таролог Кристина Ольховая. Она поделилась своим мнением с Life.ru.

По словам эксперта, это поможет нашей стране занять новые лидерские позиции, более значимые, чем были до этого. Это будет возможно благодаря новым методам управления и принятию правильных решений, даже не на уровне нашей страны, а в глобальном масштабе.

Эксперт также отметила, что такое назначение связано с политикой Путина. Глава государства хочет действовать в рамках честных и справедливых решений.

«Принятие этого решения, как и решения о проведении выборов в разгар специальной военной операции, потребовало от Путина определённой храбрости и силы, и он не боится демонстрировать их миру», — добавила Ольховая.

Назначение Белоусова должно снять часть напряжения.

Экстрасенс подчеркнула, что Белоусов дипломатичнее своего предшественника Сергея Шойгу. Он сможет добиться важных целей при помощи справедливых поступков и достижения новых договорённостей. По мнению экстрасенса, путь к победе для России стал сейчас намного короче, чем был. Все процессы и события начнут происходить быстрее, а условия для тех, кто участвует в спецоперации, в том числе экономические, изменятся в лучшую сторону.

Ольховая также обратила внимание на месяц, когда были приняты кадровые решения.

«Май, как пятый по счёту месяц, несёт в себе энергию объединения и общения через установление связей ученик — учитель, маленькое — большое. И принятие решений в контексте таких связей говорит о возможности нам, как стране и как обществу, стать чем-то большим», — рассказала собеседница Life.ru.

Ещё один важный аспект. 9 мая в России отмечают День Победы. Этот праздник несёт в себе заряд силы и веры в различные союзы.