Назначение Белоусова приблизит Россию к победе, считает экстрасенс

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина назначить Андрея Белоусова новым министром обороны запустит новые процессы и взаимодействия. Это приведёт к появлению партнёрских связей, которых ранее не было.
После такой кадровой перестановки Россию ждут большие успехи и победы. Так считает экстрасенс, таролог Кристина Ольховая. Она поделилась своим мнением с Life.ru.
По словам эксперта, это поможет нашей стране занять новые лидерские позиции, более значимые, чем были до этого. Это будет возможно благодаря новым методам управления и принятию правильных решений, даже не на уровне нашей страны, а в глобальном масштабе.
Эксперт также отметила, что такое назначение связано с политикой Путина. Глава государства хочет действовать в рамках честных и справедливых решений.
Назначение Белоусова должно снять часть напряжения.
Экстрасенс подчеркнула, что Белоусов дипломатичнее своего предшественника Сергея Шойгу. Он сможет добиться важных целей при помощи справедливых поступков и достижения новых договорённостей. По мнению экстрасенса, путь к победе для России стал сейчас намного короче, чем был. Все процессы и события начнут происходить быстрее, а условия для тех, кто участвует в спецоперации, в том числе экономические, изменятся в лучшую сторону.
Ольховая также обратила внимание на месяц, когда были приняты кадровые решения.
Ещё один важный аспект. 9 мая в России отмечают День Победы. Этот праздник несёт в себе заряд силы и веры в различные союзы.