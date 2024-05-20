Рязанцы вновь могут встретить понедельники приятными бонусами от Tele2

Tele2 предлагает своим абонентам начать неделю с подарков. Каждый понедельник в течение пяти недель жители нашей области смогут наслаждаться бесплатными угощениями и выгодными предложениями от партнеров компании.Например, зарядиться кофе, получить скидку на такси или на онлайн-заказ.

Tele2 поддерживает образ жизни клиентов, формируя предложения под их запросы. Компания снова меняет отношение абонентов к первому дню недели и превращает его в праздник, который ждут с нетерпением. Оператор запустил уже традиционную акцию «Понедельники». До 17 июня каждый понедельник клиенты могут выбирать до трех подарков от брендов-партнеров проекта.Tele2 включила предложения от Wink, «Вкусно – и точка», Whoosh, ЛЭТУАЛЬ и других компаний. При этом можно менять выбор, определяя каждый раз новый набор предложений.

Оператор обновляет и расширяет категории подарков, отвечая интересам абонентов. В этом году начать неделю можно с чашечки кофе, поездки на такси, покупки билетов на мероприятие, доставки продуктов. Кроме того, к летнему сезону Tele2 добавила и категорию самокатов, которые стали очень популярны у жителей. Сделать свое начало недели приятнее можно, активировав промокод в приложении «Мой Tele2».

Tele2 впервые провела «Понедельники» в 2018 году в Москве. Акция быстро набрала популярность, поэтому оператор постепенно расширил географию проекта и увеличил число партнеров-участников акции. На данный момент акция действует более чем в 60 городах России.

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