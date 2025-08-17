Число погибших в результате ЧП в Рязанской области возросло до 14 человек

Поступила новая информации о пострадавших в результате ЧП в поселке Лесной Шиловского района. По информации МЧС России погибло 14 человек.

По уточненной информации, на предприятии пострадали 149 человек, из них 14 погибли. Ранее было известно об 11 погибших.

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. Также психологи оказывают помощь пострадавшим и их близким. Специалисты ведомства и других служб:

участвуют в процедуре опознания;

обеспечивают работу информационной горячей линии.

