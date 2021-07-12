В Московском районе Рязани прикрыли наркопритон

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Сотрудники полиции прикрыли наркопритон, который организовал у себя в квартире 31-летний житель Московского района Рязани. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В квартире на улице Бирюзова собирались люди, которые покупают синтетические наркотики с помощью закладок. Об этом стало известно оперативникам.

Полицейские зашли в квартиру, когда там собрались четыре человека для совместного употребления наркотиков. В жилище обнаружили предметы и приспособления для наркоманов.

У молодой посетительницы обнаружили сверток с наркотиком синтетического происхождения. Хозяин, который судим за наркопреступление, стал фигурантом нового уголовного дела. Рязанца обвиняют в организации наркопритона. Виновному грозит до 4 лет лишения свободы.