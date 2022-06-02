В Мичуринске двое мужчин жестоко избили полицейского до реанимации

Возбуждено уголовное дело в отношении двоих 22-летних жителей Мичуринска, которых подозревают в применении насилия в отношении представителя власти, пишет Онлайн Тамбов.

Инцидент произошел вечером 1 июня. По версии следствия, стражи порядка оформляли протокол об административном правонарушении в отношении одного из мужчин.

На помощь к нарушителю пришли его брат с другом. В итоге злоумышленники набросились на полицейских с кулаками и сильно избили их.

Сотрудники полиции получили тяжелые травмы: у одного из них диагностирован перелом ноги, у другого – закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. При этом один из потерпевших попал в реанимацию.

Сейчас ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.