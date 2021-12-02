В Красноярске возбудили уголовное дело после убийства девочки и гибели матери

В одной из квартир Красноярска обнаружили 5-летнюю девочку с признаками удушения, тело матери найдено возле подъезда дома, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Отмечается, что тело женщины обнаружено с признаками падения с высоты.

По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по п.п. «а»,«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

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Сейчас правоохранители отрабатывают несколько версий произошедшего.