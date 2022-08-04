В Касимовском районе обсудили цифровизацию в сферах образования, медицины и связи. Накануне там побывала делегация Минцифры Рязанской области по поручению врио главы региона Павла Малкова.
Касимовский район 3 августа посетили министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов, директор АНО «Цифровой регион» Светлана Трыканова, представители Центра информационных технологий и Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий.
Одна из приоритетных задач, поставленных врио рязанского губернатора – цифровизация районов. Об этом заявил глава Минцифры региона.
Один из главных вопросов — работа медиков Касимовского района с информационной системой, которая призвана упрощать заполнение документации в электронном виде. В июле началась модернизация системы в соответствии с требованиями федерального законодательства.
В Касимовском межрайонном медицинском центре министр обсудил с медработниками опыт работы с программой. И.о. главврача ММЦ Лариса Петрунькина отметила, что было бы удобнее, если бы вся информация об исследованиях уже содержалась в системе.
Министр рассказал об этапах предстоящей модернизации. Андрей Ульянов пообещал собирать обратную связь о работе с программой от медиков.
В рамках круглого стола, организованного АНО «Цифровой регион», обсудили IT подготовку кадров и популяризацию цифровых профессий. Участниками встречи стали сотрудники управления образования администрации Касимовского района, руководители местных школ и средних профессиональных учебных заведений. Основные темы мероприятия — обучение школьников и студентов ссузов цифровым технологиям, повышение квалификации и IT подготовка взрослого населения, повышение цифровой грамотности жителей.
Директор «Цифрового региона» Светлана Трыканова отметила, что выпускников необходимо сориентировать в выборе профессии.
В селе Сосновка Андрей Ульянов побывал на месте строительства вышки сотовой связи и встретился с жителями. На территории области в 2022 году ожидается запуск 11 вышек по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства», который предусматривает обеспечение связью малых населённых пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек.
По словам технического директора Рязанского филиала АО «Теле2» Андрея Мотовилова, самая трудоёмкая часть работы уже позади — опора вышки установлена. Вышку решили построить именно в этом селе после всероссийского голосования в ноябре 2021 года. Задача вышки – обеспечить голосовой связью и интернетом Сосновку и прилегающую территорию.
В завершение поездки министр обсудил с местными властями, как идут работы по развитию системы связи. Андрей Ульянов также рассказал, что могут сделать муниципалитеты для обеспечения мобильной связью и интернетом населённых пунктов. По словам министра, именно муниципалитеты должны формировать приоритеты в этом вопросе. Замглавы администрации Касимовского района Мария Тукмакова пообещала собрать данные о потребностях в вышках сотовой связи в районе и передать их в областное министерство цифрового развития.