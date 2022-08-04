В Касимовском районе обсудили цифровизацию в сферах образования, медицины и связи. Накануне там побывала делегация Минцифры Рязанской области по поручению врио главы региона Павла Малкова.

Касимовский район 3 августа посетили министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов, директор АНО «Цифровой регион» Светлана Трыканова, представители Центра информационных технологий и Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий.

Одна из приоритетных задач, поставленных врио рязанского губернатора – цифровизация районов. Об этом заявил глава Минцифры региона.

Андрей Ульянов: «Внедрение IT-разработок – не самоцель, а средство развития экономики, социальной сферы, госуправления. Конечно, если в районах до сих пор некоторые поселения остаются без связи и интернета, хромает компьютерное оснащение больниц, говорить о Рязанской области как о цифровом регионе невозможно. Поэтому наша задача – определить, как проходит реализация федеральных и региональных проектов на местах, пообщаться с жителями и наладить диалог с местными властями, чтобы на основе информации от муниципалитетов формировать уже на уровне региона конкретные предложения по цифровому развитию области».

Один из главных вопросов — работа медиков Касимовского района с информационной системой, которая призвана упрощать заполнение документации в электронном виде. В июле началась модернизация системы в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В Касимовском межрайонном медицинском центре министр обсудил с медработниками опыт работы с программой. И.о. главврача ММЦ Лариса Петрунькина отметила, что было бы удобнее, если бы вся информация об исследованиях уже содержалась в системе.

Лариса Петрунькина: «Чтобы в системе выполнить одну операцию, часто приходится совершать много действий. При выписке направления часть информации нужно заполнять вручную. Удобнее, когда вся информация о лабораторных и диагностических исследованиях уже есть в системе, и врачу остается только выбрать необходимые данные».

Министр рассказал об этапах предстоящей модернизации. Андрей Ульянов пообещал собирать обратную связь о работе с программой от медиков.

В рамках круглого стола, организованного АНО «Цифровой регион», обсудили IT подготовку кадров и популяризацию цифровых профессий. Участниками встречи стали сотрудники управления образования администрации Касимовского района, руководители местных школ и средних профессиональных учебных заведений. Основные темы мероприятия — обучение школьников и студентов ссузов цифровым технологиям, повышение квалификации и IT подготовка взрослого населения, повышение цифровой грамотности жителей.

Директор «Цифрового региона» Светлана Трыканова отметила, что выпускников необходимо сориентировать в выборе профессии.

Светлана Трыканова: «Важно вести обучение кадров в районах и создавать рабочие места. Мы поставили задачу формировать льготное портфолио для выпускников, поступающих в вуз на бюджет».

В селе Сосновка Андрей Ульянов побывал на месте строительства вышки сотовой связи и встретился с жителями. На территории области в 2022 году ожидается запуск 11 вышек по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства», который предусматривает обеспечение связью малых населённых пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек.

По словам технического директора Рязанского филиала АО «Теле2» Андрея Мотовилова, самая трудоёмкая часть работы уже позади — опора вышки установлена. Вышку решили построить именно в этом селе после всероссийского голосования в ноябре 2021 года. Задача вышки – обеспечить голосовой связью и интернетом Сосновку и прилегающую территорию.

Андрей Ульянов: «Число населённых пунктов региона, которые входят в федеральную программу строительства вышек, ограничено. Каждый год выбирается несколько поселений. Поэтому местным жителям особенно важно проявлять инициативу. Голосовать можно через портал госуслуг, а также отправлять коллективные письма от населения в Минцифры России. Форму письма мы предоставим. Главное – желание самих граждан».

В завершение поездки министр обсудил с местными властями, как идут работы по развитию системы связи. Андрей Ульянов также рассказал, что могут сделать муниципалитеты для обеспечения мобильной связью и интернетом населённых пунктов. По словам министра, именно муниципалитеты должны формировать приоритеты в этом вопросе. Замглавы администрации Касимовского района Мария Тукмакова пообещала собрать данные о потребностях в вышках сотовой связи в районе и передать их в областное министерство цифрового развития.