Среда, 11 октября, 2023
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В Госдуму внесли законопроект о запрете животных в цирках

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Photo by form PxHere

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому использование животных в цирке будет запрещено. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки партия «Новые люди» предложила внести в статью 15 закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что его принятие защитит жизни и благополучие животных. Депутаты ссылаются на многочисленные факты жестокого обращения с животными в цирках:

Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, в феврале 2022 года в 62 субъектах РФ была проведена проверка деятельности более 500 приютов, зоопарков и цирков, пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними,

— сказано в записке.

Авторы также напомнили, что использование животных в цирках запрещено в более чем 40 государствах.

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