В Госдуму внесли законопроект о запрете животных в цирках

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому использование животных в цирке будет запрещено. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующие поправки партия «Новые люди» предложила внести в статью 15 закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что его принятие защитит жизни и благополучие животных. Депутаты ссылаются на многочисленные факты жестокого обращения с животными в цирках:
Авторы также напомнили, что использование животных в цирках запрещено в более чем 40 государствах.