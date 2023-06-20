В Госдуме предложили увеличить выплаты донорам

В Госдуме РФ обсуждают увеличение выплат донорам. Ещё одной темой для обсуждения стала возможность замены иностранных лекарств, которые делают на основе компонентов крови, отечественными аналогами.

Как объяснила Тамара Фролова, член думского комитета по охране здоровья, донорская кровь и её компоненты используются не только для оказания плановой и экстренной медпомощи, но и для производства современных лекарственных препаратов.

– Заготовка донорской крови выросла в стране, актуальность этого вопроса не снижается. Донорская кровь постоянно требуется для наших раненых бойцов и мирного населения, — заявила она в интервью корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам депутата, государство предоставляет донорам меры социальной поддержки, в рамках которых предусмотрены выплаты. Правда, они не столь высоки.