Губернатор Павел Малков провел личный прием граждан

Губернатор Павел Малков провел прием граждан в общественной приемной Президента Российской Федерации в Рязанской области. В работе приняли участие руководители министерств, главы администраций ряда муниципалитетов.

Павел Малков рассмотрел несколько обращений жителей региона. Так, предприниматель из г. Касимова Ольга Сорокина, являющаяся одним из инициаторов создания музея «Дом Пастернака», рассказала о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия и отсутствии тротуара на улице Карла Либкнехта, где расположен музей. Глава региона отметил, что в Касимове проводится большая работа по благоустройству, в ближайшее время откроются после реконструкции Торговые ряды, продолжается обновление центральной улицы Советской. Глава администрации г. Касимова Иван Бахилов отметил, что выделена областная субсидия, работы по ремонту улицы Карла Либкнехта планируется завершить до июля текущего года, также обустроят тротуары.

Жительница региона Татьяна Завадская обратилась к губернатору с просьбой о ремонте автодороги, ведущей к д. Зубенки Рязанского района. Как пояснила глава администрации муниципального образования Наталья Жунева, ремонт этого участка протяженностью 1,13 км будет вестись в рамках региональной госпрограммы «Дорожное хозяйство и транспорт». Контракт заключен, и до конца августа капремонт будет закончен.

Рязанка Екатерина Рычкова обратила внимание Павла Малкова на часто выходящий из строя рентгенографический аппарат в поликлинике городской клинической больницы № 4, который был выпущен еще в 2007 году. Министр здравоохранения Александр Пшенников доложил о том, что оборудование заменят осенью, средства на новый рентген-аппарат в региональном бюджете предусмотрены. На следующем этапе модернизации оборудования этой больницы приобретут компьютерный томограф. Два года назад были закуплены новые флюорограф и маммограф. Павел Малков подчеркнул, что все новое оборудование сразу подключается к единому цифровому контуру, благодаря чему все результаты анализов и исследований доступны в единой цифровой карте пациента из любого медучреждения. Глава региона также поинтересовался качеством медобслуживания в клинике и работой регистратуры.

Жительница р. п. Гусь-Железный Касимовского района сообщила губернатору, что в поселке работает новая станция водоочистки, однако водопроводные сети остались старые, что отражается на качестве воды. «Это проблема актуальна не только в Рязанской области, но и по всей стране. Сейчас меняется ситуация, есть соответствующее решение президента РФ, выделяются серьезные средства. Мы тоже предусматриваем дополнительные средства. Количество изношенных сетей будет сокращаться», — отметил Павел Малков. Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост добавил, что к ноябрю в поселке будут заменены 2,5 км изношенных водопроводных труб.

Председатель ТОС п. Мирный Ольга Баканова обсудила с Павлом Малковым дальнейшее развитие Соколовского сквера. Заместитель главы администрации г. Рязани Михаил Ромодин сообщил, что в 2024 году благоустройство этой зеленой зоны продолжится в рамках программы поддержки проектов местных инициатив, до конца лета там установят новую многофункциональную спортплощадку. Павел Малков отметил важную роль ТОС в обновлении общественных пространств, неравнодушных жителей, которые участвуют в этой работе.