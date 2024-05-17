В Рязани выбрали территории для благоустройства в 2025 году

В Рязани завершилось голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2025 году. Среди победителей — площадь Победы, сообщил в телеграм-канале глава городской администрации Виталий Артёмов.

Территории благоустраиваются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Соответственно, деньги выделяет федеральный центр.

Артёмов назвал пространства, ставшие победителями голосования.

В Железнодорожном районе — площадь Победы, в Московском — Парк Морской славы, в Октябрьском — продолжится благоустройство Черезовских прудов, в Советском — Лесопарка.