Пятница, 17 мая, 2024

В Рязани выбрали территории для благоустройства в 2025 году

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани завершилось голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2025 году. Среди победителей — площадь Победы, сообщил в телеграм-канале глава городской администрации Виталий Артёмов.

Территории благоустраиваются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Соответственно, деньги выделяет федеральный центр.

Артёмов назвал пространства, ставшие победителями голосования.

В Железнодорожном районе — площадь Победы, в Московском — Парк Морской славы, в Октябрьском — продолжится благоустройство Черезовских прудов, в Советском — Лесопарка.

«Начинаем готовить проектную документацию сейчас, чтобы уже в начале 2025 года приступить к работам», — написал мэр Рязани. 

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