Пятница, 17 мая, 2024

Потомок Васнецова восстанавливает часовню в Можайске

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Кирилл Еремин, regions.ru

Потомок Васнецова примет участие в реставрации часовни в Можайске, пишет Regions.ru.

Часовня во имя Иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» в Можайске была построена в начале 2000-х годов на насыпном холме у истока Москвы-реки. Освящена она была 24 июня 2004 года, о чем свидетельствует надпись на памятном камне.

В прошлом часовня пользовалась большой популярностью среди верующих и туристов. Однако со временем она пришла в негодность и нуждается в реставрации, а прилегающая территория — в благоустройстве.

Сейчас часовня принадлежит Можайскому гидротехническому узлу, подразделению АО «Мосводоканал». Недавно объект осмотрела рабочая группа, в составе которой были представители эксплуатирующей организации, подрядчика, администрации округа и общественные деятели.

Участие в реставрационных работах примет архитектор Николай Васнецов, прямой потомок великого живописца Виктора Васнецова. Он является автором проекта реставрации и будет следить за сохранением целостности медного купола и креста часовни в соответствии с канонами православного зодчества.

После реставрации и благоустройства территория вокруг часовни может быть передана в ведение Московской епархии Русской православной церкви.

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