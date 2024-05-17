В коттеджном посёлке под Рязанью обнаружили незаконную врезку к газопроводу

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» и ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» выявили факт несанкционированного потребления газа в коттеджном поселке «Новое Сёмкино» Рязанского района.

Ущерб, нанесенный газовой компании, составил 340 тыс. рублей. Материалы по нарушению переданы в ОМВД по Рязанскому району для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к сетям).

Кроме того, подготовлено исковое заявление в суд для взыскания причиненного ущерба.