Пятница, 17 мая, 2024

В коттеджном посёлке под Рязанью обнаружили незаконную врезку к газопроводу

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Газпром межрегионгаз Рязань

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» и ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» выявили факт несанкционированного потребления газа в коттеджном поселке «Новое Сёмкино» Рязанского района.

Ущерб, нанесенный газовой компании, составил 340 тыс. рублей. Материалы по нарушению переданы в ОМВД по Рязанскому району для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к сетям).

Кроме того, подготовлено исковое заявление в суд для взыскания причиненного ущерба.

«Незаконные врезки в газовые сети часто выполняются кустарным способом и могут привести к тяжелым последствиям», – прокомментировал заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

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