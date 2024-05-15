Владимир Жириновский после смерти некоторыми людьми признаётся настоящим пророком. Дело в том, что многие его политические прогнозы сбываются с пугающей точностью. «Царьград» вспомнил, что предсказывал политик на 2024 год.

Жириновский считал, что между Израилем и Палестиной случится конфликт, во время которого будет применено ядерное оружие. В результате начнётся третья мировая война, в которую окажутся втянуты Иран, Россия, Китай.

По плану англосаксов, в той будущей войне, с применением ядерного оружия, из радиоактивной пыли восстанет только одно государство — США. Основная цель конфликта — направить беженцев в Европу и снести с их помощью Кавказ.

Жириновский говорил, что если станет президентом России, введёт войска на территорию Северного Ирина. И не допустит потока беженцев. Режимы в Грузии и Азербайджане сменит на пророссийские.

По прогнозам политика, США скоро распадётся из-за внутренних конфликтов, вызванных противостоянием афроамериканцев и мексиканцев с белой частью населения.

Ещё более незавидная участь ждёт Украину. От страны останется меньшая часть, которую Жириновский называл Галиция. Большая часть территории войдёт в состав России.

Пока происходящие в мире события показывают, что основатель ЛДПР во многом был прав.