Четверг, 16 мая, 2024

Прокуратура выявила нарушения в одной из аптек Касимова

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку в одной из аптечных организаций города на предмет соблюдения требований законодательства об обращении лекарственных средств. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Выяснилось, что сотрудниками аптечной организации допускаются факты несвоевременного внесения данных о фактических остатках лекарственных препаратов в систему мониторинга. Это влечет за собой формирование недостоверных сведений об объемах лекарств, искажает оценку потребности населения в препаратах и планирования закупок медикаментов.

По данному факту межрайонной прокуратурой в отношении директора аптечной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ (несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения).

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