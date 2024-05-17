Для ветеранов СВО и их родных организуют 12 турпоездок по знаковым местам России

15 мая с Белорусского вокзала отправился первый в 2024 году туристический поезд в рамках соглашения о сотрудничестве между фондом «Защитники Отечества» и компанией «РЖД Тур» при взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации. Документ подписали председатель фонда Анна Цивилева и генеральный директор специализированного туристического оператора и железнодорожного перевозчика «РЖД Тур» Роман Бараковских.

«Главная задача фонда „Защитники Отечества“ — помочь ветеранам как можно быстрее вернуться к полноценной мирной жизни. Просветительские и культурные мероприятия несут терапевтический эффект, особенно когда проходят в компании близких и единомышленников. Герои и их родные познакомятся с историей, культурой, памятниками архитектуры и искусства популярных туристических центров России. Спасибо компании „РЖД“ за сотрудничество и поддержку наших защитников», — отметила Анна Цивилева.

В 2024 году для ветеранов СВО, их родных и членов семей погибших героев подготовлено пять маршрутов: «Города Великой Победы», «По Золотому кольцу», «Малахит», «В Карелию» и «Волжский вояж». Они проедут по известным туристическим городам и посмотрят красивые места России в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем!». Генеральным партнером проекта выступает ОАО «РЖД».

В первый специально назначенный рейс в 2024 году отправились члены семей погибших героев. От Рязанской области — 20 представителей. (На фото Жена Героя РФ, представительница регионального отделения Комитета Семей Воинов Отечества Ольга Сухарева). За три дня участники тура «Города Великой Победы» посетят Смоленск и Тулу. Поезд стартовал с Белорусского вокзала Москвы под знаменитый марш «Прощание славянки» в исполнении военного оркестра. В городах маршрута участников ждут праздничные встречи, интерактивные мероприятия и мастер-классы.

Проект реализуется с 2022 года. В 23 турах приняли участие почти шесть тысяч ветеранов СВО, их родных и членов семей погибших героев. В этом году запланировано еще 12 поездок.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Основная его цель — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. В филиалах фонда защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов. Также фонд вовлекает ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.