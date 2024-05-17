В Рязани наркоман отнял телефон у ребёнка

В Рязани полицейские задержали рецидивиста, который открыто похитил мобильный телефон у 12-летнего ребенка. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ОМВД России по Советскому району города поступило сообщение о том, что на улице Кальной неизвестный вырвал мобильный телефон из рук 12-летнего ребенка и скрылся.

Полицейские незамедлительно приступили к раскрытию преступления. Они установили приметы злоумышленника и выяснили, что к грабежу причастен 30-летний житель Клепиковского района, ранее судимый за различные преступления, в том числе кражи и грабеж.

Подозреваемый скрывался в Рязани, оставаясь на ночевку у знакомых, употреблявших наркотики. Ориентировка на него была передана всем наружным постам полиции.

В ночное время на улице Есенина наряд ППС остановил для проверки документов подозрительного мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Клепиковского района.

Задержанный признался в содеянном. Он рассказал, что продал украденный телефон и потратил деньги на наркотики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.