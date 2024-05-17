На Солотчинском шоссе Рязани мужчина погиб при падении с 10-го этажа

Трагический инцидент, закончившийся гибелью человека, произошёл на Солотчинском шоссе Рязани. Подробности, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает YA62.ru.

ЧП случилось в доме № 2. Вечером 16 мая при падении с 10-го этажа погиб мужчина 1995 года рождения. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть человека.

Подробности произошедшего уточняются.

Вчера же было обнаружено тело пропавшего во время охоты жителя Рязани Сергея Пинтелина. В его убийстве обвиняют высокопоставленного сотрудника полиции.

Также опубликовано видео с места обнаружения трупа Пинтелина.