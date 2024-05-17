В Рязани завершается областной Фестиваль ГТО

17–18 мая в Рязани пройдут финальные мероприятия Фестиваля ГТО Рязанской области.

Фестиваль инициирован губернатором Рязанской области Павлом Малковым и приурочен к 10-летию возрождения движения ГТО в России.

В течение месяца со старта Фестиваля более 23 000 тысяч человек со всего региона стали участниками мероприятий и выполнили нормативы ГТО. За это время для жителей области организовано более 100 спортивных мероприятий: мастер-классы, районные фестивали ГТО, массовые зарядки, бесплатные тренировки в фитнес-центрах и прием нормативов в мобильных пунктах тестирования ГТО.

17 и 18 мая в рязанском Лесопарке проходит заключительный этап Фестиваля — «Гонка ГТО». В соревнованиях принимает участие 230 команд, в каждой по 4 человека. Участники забегов разделены на три категории: «Корпоративный ГТО», «Семейный ГТО» и «Молодежный ГТО».

Параллельно с забегами для зрителей и гостей фестиваля в Лесопарке пройдут открытые тренировки по боксу, йоге, зумбе и пилатесу. Предусмотрена культурно-развлекательная программа: игровые зоны для детей, локации с настольным теннисом, шахматами, фотозоны, показательные выступления и соревнования по современным танцам и экстремальным видам спорта, творческие мастерские от бренда «Гамма».

Основные моменты программы финала Фестиваля:

17 мая

В 12:00 на главной фестивальной сцене состоится открытие, массовый флешмоб, зарядка.

В 13:00 начнутся забеги на полосе ГТО (в номинации «Корпоративный ГТО» — 94 команды, в том числе 12 команд ИТ-компаний в спецноминации ИТ-забег; в честь дня рождения интернета, который отмечается 17 мая) и заработают все интерактивные площадки.

Муниципальные образования, выдвинувшие на Гонку ГТО по 3 и более команд: Александро-Невский, Ермишинский, Клепиковский, Рыбновский, Ряжский, Рязанский, Сапожковский, Шацкий, Шиловский, Касимовский район и город Касимов, Михайловский, Сасовский, Скопинский и город Скопин, Шиловский район и город Рязань.

18 мая

В 11:00 начнутся забеги в категориях «Семейный ГТО» (53 команды) и «Молодежный ГТО» (83 команды).

В 12:00 в центре «Под мостом» пройдет встреча с 40-кратным паралимпийским чемпионом России по легкой атлетике и плаванию, депутатом Госдумы от Единой России Сергеем Бурлаковым.

В 15:00 состоится лекторий «ЗОЖ — молодежный модный тренд». Его проведут основатель социального проекта «Команда Звездный Десант» Злата Чепурная и телеведущая Ирина Пудова.

Кульминацией Фестиваля в 18:00 станет награждение победителей Гонки ГТО, вручение золотых знаков отличия ГТО и концертная программа. Хедлайнером выступит группа Dabro (исполнители песен «На часах ноль-ноль», «Юность» и «Услышит весь район»).