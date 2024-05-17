Пятница, 17 мая, 2024

В Москве мужчина убил отца на улице Братиславской

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/moscowproc

В квартире жилого дома на улице Братиславской обнаружено тело мужчины 1955 г. р. с признаками насильственной смерти, сообщает утром 17 мая телеграм-канал прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, у погибшего телесные повреждения, в том числе в области головы.

Сын мужчины найден под окнами жилого дома с травмами, характерными для падения с высоты. Его госпитализировали.

По предварительным данным, именно сын нанёс мужчине смертельные травмы.

Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

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