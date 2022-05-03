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Вторник, 3 мая, 2022

В больницах Рязанской области остаются 179 пациентов с коронавирусом

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В больницах Рязанской области остаются 179 пациентов с коронавирусом

7info7

Министерство здравоохранения региона обнародовало сведения о состоянии заболевших коронавирусом рязанцев.

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По состоянию на вечер 2 мая, в рязанских больницах с диагнозом COVID-19 оставались 179 человек. Из них 28 – в удовлетворительном состоянии, 123 – в состоянии средней степени тяжести.

Тяжело переносят коронавирус 28 рязанцев. Четырём пациентам понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ.

Остальные заражённые коронавирусной инфекцией переносят заболевание в лёгкой форме. Они соблюдают карантин дома.

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