В больницах Рязанской области остаются 179 пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения региона обнародовало сведения о состоянии заболевших коронавирусом рязанцев.

- Реклама -

По состоянию на вечер 2 мая, в рязанских больницах с диагнозом COVID-19 оставались 179 человек. Из них 28 – в удовлетворительном состоянии, 123 – в состоянии средней степени тяжести.

Тяжело переносят коронавирус 28 рязанцев. Четырём пациентам понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ.

Остальные заражённые коронавирусной инфекцией переносят заболевание в лёгкой форме. Они соблюдают карантин дома.