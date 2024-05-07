Вторник, 7 мая, 2024

В Спасском районе не построили вовремя ДК в Кирицах

Автор: 7info

Опубликовано

Прокуратура Спасского района провела проверку исполнения законодательства при реализации национального проекта «Культура».

Выяснилось, что администрация Спасского муниципального района заключила в декабре 2023 года контракт на строительство дома культуры в селе Кирицы. Однако к установленному сроку — 31 марта 2024 года — работы не были завершены.

По этому факту и. о. главы администрации района и генеральному директору подрядной организации были направлены представления. Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия, повлёкшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ).

Прокуратура будет следить за тем, чтобы нарушения были устранены, а принятые меры прокурорского реагирования оказались эффективными.

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