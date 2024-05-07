В Рязани начальник отдела завода получил 6 лет колонии строгого режима

Московский районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204, п. «б», «г» ч. 7 ст. 204 коммерческий подкуп в крупном и особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК Ф (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере). Об этом сообщила прокуратура Рязанской области.

В период с июня 2009 года по февраль 2021 года подсудимый, занимая должность начальника отдела материально-технического снабжения и комплектации АО «Рязанский завод металлокерамических приборов» получил от руководителей двух коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение в размере свыше 16 млн руб. за длительное заключение договоров поставки продукции и беспрепятственную её приемку.

Кроме этого, действуя совместно с директором коммерческой организации, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обманным путем под видом поставки оборудования он совершил хищение денежных средств общества на сумму более 800 тыс. руб.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал его виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 16 млн. руб. с рассрочкой 2 года 8 месяцев.

Исковые требования прокурора о взыскании с подсудимого ущерба в размере 892 тыс. рублей, причиненного АО «РЗМКП» удовлетворены в полном объеме.