Рязанцы могут бесплатно принять участие в многопрофильной смене Движения Первых

Региональное отделение Движения Первых Рязанской области до 16:00 12 мая проводит конкурсный отбор на Многопрофильную смену «Время Первых», которая пройдёт с 29 мая по 18 июня в Центре активной молодёжи и детей «Лучезарный» в Спасском районе.

Участниками конкурсного отбора могут стать школьники и студенты от 7 до 17 лет, для участия необходимо записать видеоролик, в котором рассказать о себе и о своей деятельности в рамках одного из 12 направлений Движения Первых. Видеоролик необходимо разместить на личной странице ребёнка ВКонтакте или на странице законного представителя, после чего подать заявку на смену по ссылке https://pervye.ru/lk/events/details/1984. Победители отбора на три недели бесплатно отправятся в лагерь, где примут участие в насыщенной просветительской и досуговой программах по направлениям деятельности организации.

Помимо этого ребята, которым исполнится на момент смены 17 лет, могут попасть в стажёрский отряд Движения. В течение смены для них будет проходить особенная просветительская программа, по итогам которой они смогут стать частью регионального отряда наставников Движения Первых.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 6 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 44 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

Программно-проектная деятельность Движения осуществляется по направлениям: «Образование и знания», «Наука и технологии», «Труд, профессия и своё дело», «Культура и искусство», «Волонтёрство и добровольчество», «Патриотизм и историческая память», «Спорт и здоровый образ жизни», «Медиа и коммуникации», «Дипломатия и международные отношения», «Экология и охрана природы», «Туризм и путешествия».

Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.

Движение Первых обеспечивает реализацию Программы воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципе неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Крупнейшие проекты Движения Первых: Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Ёлка желаний», Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Медиапритяжение», программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Безопасность в Движении».